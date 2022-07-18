Организаторы Всемирных игр-2022 собрали немалую сумму на восстановление Украины

Организаторы Всемирных Игр-2022 решили помочь Украине. Им удалось собрать немалую сумму для восстановления спортивной инфраструктуры, которую повредили или разрушили российские оккупанты.

Все средства будут направлены на восстановление спортивной инфраструктуры Украины

Организаторы Всемирных игр-2022 выделили для Украины 54 тысяч долларов на восстановление спортивной инфраструктуры страны. В течение турнира продолжалась благотворительная акция, где каждый желающий болельщик мог помочь украинским спортсменам.

К стати Украина закончила выступление на Всемирных играх-2022 в топ-3 медального зачета

С каждого билета, проданного на соревнованиях, один американский доллар перечислялся на нужды Украины. Таким образом, за весь турнир, который длился 11 дней, было собрано 54 тысячи.

Согласно решению Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) и СКУ, эти деньги будут использованы на восстановление спортивной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате войны, развязавшейся Россией.

Как выступила Украина на турнире

На всемирных играх-2022 Украина завоевала 45 наград и заняла третье место в медальном зачете. На этих Играх "сине-желтые" показали лучшее выступление в своей истории на этих соревнованиях.

Украинцы превзошли сразу несколько собственных рекордов. В 2022 году Украину на Всемирных играх представили 103 спортсмена в 19 видах спорта.

Как россия "освобождает" украинский спорт

По информации Министерства молодежи и спорта Украины, с начала полномасштабной войны России против Украины было разрушено более 100 украинских спортивных объектов.

С начала широкомасштабного вторжения погибли более 100 украинских спортсменов и тренеров. Еще 22 находятся в плену. Более трех тысяч спортсменов сейчас воюют с Россией в рядах украинской армии. Среди волонтеров – более 1100 спортсменов и тренеров.