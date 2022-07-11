Украина завоевала 5 медалей в третий день Всемирных игр

Украинская команда продолжает свое выступление в американском Бирмингеме на Всемирных играх. В активе украинцев уже есть 22 награды.

Украинцы в топ-3 медального зачета

За первые два дня украинцы получили 17 наград. В течение третьего дня соревнований украинцы завоевали еще 5 наград, пишет 24 канал.

К стати Украина завоевала 13 медалей за второй день Всемирных игр

В третий соревновательный день Украина была представлена ​​в трех видах спорта – паверлифтинге, сумо и парашютном спорте. У первых двух сине-желтых атлетов удалось выиграть медали.

Украинский атлет Алексей Бычков получил титул чемпиона Всемирных игр по паверлифтингу в тяжелом весе.

Также в супертяжелом весе паверлифтинга медаль получила Татьяна Мельник – украинка стала бронзовым призером.

Еще 3 награды украинцы выиграли в сумо. В открытых соревнованиях среди женщин в Украине сразу две медали: Иванна Березовская завоевала "золото", а Светлана Яромка – "бронзу". В полуфинале Березовская взяла реванш у Яромки за поражение в финале супертяжелой категории, а затем выиграла и финал.

Березовская получила "серебро" и "золото" Всемирных игр-2022, а Яромка – "золото" и "бронзу".

Александр Вересюк завоевал дебютную награду на Всемирных играх. Он поднялся на третье место пьедестала в мужской открытой категории.

Топ-5 медального зачета

Украина находится на третьем месте в медальном зачете. По количеству медалей украинцы делят первое место с Италией – у команд по 22 награды.

1. Германия – 9+1+4

2. Колумбия – 8+7+3

3. Украина – 8+6+8

4. Япония – 8+5+6

5. Венгрия – 6+4+4