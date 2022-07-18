Украина закончила выступление на Всемирных играх-2022 в топ-3 медального зачета
В американском Бирмингеме завершились соревнования на Всемирных играх-2022. Украина завоевала 45 наград и заняла третье место в медальном зачете турнира.
Лучшее выступление Украины
В течение 10 дней на турнире разыграли 223 комплекта медалей, а всего на подиум поднимались спортсмены из 73 разных стран. Более 100 атлетов представляли национальную команду Украины, пишет 24 канал.
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На этих Играх "сине-желтые" показали лучшее выступление в своей истории на этих соревнованиях.
На Всемирных играх-2022 Украина завоевала 45 медалей, из которых 16 золотых и финишировала на третьем месте в медальном зачете. Все эти показатели – лучшие для Украины.
Рекорды "сине-желтых"
- Украина впервые закончила выступление в топ-3 медального зачета. До этого лучшим показателем было 5 место.
- Рекорд по медалям – 45 наград выиграли украинцы, предварительный рекорд – 29.
- Также национальная команда завоевала рекордное количество "золота" – 16 медалей, предыдущий рекорд – 10.
- К тому же Украина финишировала на третьем месте по количеству выигранных медалей – 45, больше Италии – 49 и Германии – 47.
Медальный зачет топ-5
1. Германия – 47 (24 золотые медали + 7 серебряных + 16 бронзовых)
2. США – 44 (16+18+10)
3. Украина – 45 (16+12+17)
4. Италия – 49 (13+24+12)
5. Франция – 42 (11+15+16)
Призеры Всемирных игр-2022:
- "золото": София Гречко (подводное плавание), Анжелика Терлюга (карате), Анита Серегина (карате), Владимир Рысиев (паверлифтинг), Светлана Яромка (сумм), Важа Даиаури (сумм), Иванна Березовская (сумм), Алексей Бычков ( паверлифтинг), Богдан Колмаков (паркур), Виктория Козловская / Таисия Марченко (спортивная акробатика), Богдан Мочульский (джиу-джитсу), Даниил Фильченко (воднолыжный спорт), Богдан Пограничный / Данило Стецюк (спортивная акробатика), Игорь Любченко (муай-тай ), Олег Примачев (муай-тай), Анастасия Кулинич (муай-тай)
- "серебро": Станислав Горуна (карате), София Гречко (подводное плавание), Николай Баранник (паверлифтинг), Иванна Березовская (сумм), Демид Караченко (сумм), Карина Колесник (сумм), Алина Крысько (ушу), Орфан Сананзаде ( кикбоксинг), Виталий Дубина (кикбоксинг), Даниил Фильченко (воднолыжный спорт), Богдана Голубь (джиу-джитсу), Александр Ефименко (муай-тай)
- "бронза": Анастасия Деревянко (паверлифтинг), Лариса Соловьева (паверлифтинг), Святослав Семикрас (суммо), Даниил Ковалев (паверлифтинг), Анастасия Антоняк (подводное плавание), Татьяна Мельник (паверлифтинг), Александр Вересюк (сумма), Светлана Яромка (сумма), Роман Рева (ушу), Виктория Оноприенко (художественная гимнастика), Дарья Иванова (кикбоксинг), Алина Мартынюк (кикбоксинг), Роман Щербатюк (кикбоксинг), Ярослав Ткач (спортивное скалолазание), женская команда (спортивная акробаты) Владислав Никитась (муай-тай), мужская команда (спортивная акробатика)