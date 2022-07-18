Украина закончила выступление на Всемирных играх-2022 в топ-3 медального зачета

В американском Бирмингеме завершились соревнования на Всемирных играх-2022. Украина завоевала 45 наград и заняла третье место в медальном зачете турнира.

Лучшее выступление Украины

В течение 10 дней на турнире разыграли 223 комплекта медалей, а всего на подиум поднимались спортсмены из 73 разных стран. Более 100 атлетов представляли национальную команду Украины, пишет 24 канал.

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На этих Играх "сине-желтые" показали лучшее выступление в своей истории на этих соревнованиях.

На Всемирных играх-2022 Украина завоевала 45 медалей, из которых 16 золотых и финишировала на третьем месте в медальном зачете. Все эти показатели – лучшие для Украины.

Рекорды "сине-желтых"

Украина впервые закончила выступление в топ-3 медального зачета. До этого лучшим показателем было 5 место.

Рекорд по медалям – 45 наград выиграли украинцы, предварительный рекорд – 29.

Также национальная команда завоевала рекордное количество "золота" – 16 медалей, предыдущий рекорд – 10.

К тому же Украина финишировала на третьем месте по количеству выигранных медалей – 45, больше Италии – 49 и Германии – 47.

Медальный зачет топ-5

1. Германия – 47 (24 золотые медали + 7 серебряных + 16 бронзовых)

2. США – 44 (16+18+10)

3. Украина – 45 (16+12+17)

4. Италия – 49 (13+24+12)

5. Франция – 42 (11+15+16)

Призеры Всемирных игр-2022: