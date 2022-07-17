Украина получила сразу три золотые медали

В течение девятого дня соревнований, который также был предпоследним, украинцы завоевали сразу пять медалей, три из которых золотые, пишет 24 канал.

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Украинцы завоевали медали в трех разных видах спорта - спортивной акробатике, воднолыжном спорте и джиу-джитсу.

В воднолыжном спорте Даниил Фильченко добавил к "серебру" Всемирных игр золотую награду. Он торжествовал в дисциплине "прыжки".

Мужская пара Богдан Пограничный и Данило Стецюк стали чемпионами по спортивной акробатике. Это первая медаль в мужском дуэте по спортивной гимнастике для Украины с 2013 года.

Еще одну медаль в спортивной акробатике завоевала женская команда. Виктория Куницкая, Александра Мальчук и Дарья Помьяновская принесли Украине "бронзу".

Две медали Украина завоевала в джиу-джитсу. Богдан Мочульский стал чемпионом в весе до 62 килограммов дисциплины "файтинг" – украинец победил во всех матчах группового этапа, а затем уверенно одолел оппонента в финале. В женской дисциплине "не-ваза" по джиу-джитсу "серебро" завоевала Богдана Голуб.

После девяти соревновательных дней в Украине 39 медалей – 13 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых! Это абсолютный рекорд Украины на Всемирных играх.

На каком месте в медальном зачете Украины

После успешного 9-го соревновательного дня национальная команда вернула себе место в топ-3 медального зачета. Как выглядит рейтинг: