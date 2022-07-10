Украина завоевала 13 медалей за второй день Всемирных игр

В американском Бирмингеме продолжаются Всемирные игры. С первых дней соревнований Украина очутилась среди лидеров в медальном зачете.

Украина вторая в медальном зачете

Только на второй день соревнований украинская команда выиграла сразу 13 медалей в четырех разных видах спорта, среди них – 4 "золота". Благодаря такому показателю украинцы поднялись на второе место в медальном зачете, пишет 24 канал.

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Представители Украины завоевали награды в подводном плавании, карате, паверлифтинге и сумо. Наибольшее количество медалей за день получено именно в сумо – сразу шесть.

Еще три завоевали в паверлифтинге, а по два – в карате и подводном плавании.

Анита Серегина впервые в карьере получила титул чемпионки Всемирных игр. Украинка взяла реванш у соперницы из Перу за поражение в финале 2017 года и завоевала "золото".

Бронзовый призер Олимпады-2020 Станислав Горуна получил "серебро" – он уступил в финале первый номер мирового рейтинга.

Украина завоевала 2 медали в подводном плавании на дистанции 400 метров моноласта – София Гречко финишировала второй, а Анастасия Антоняк – третьей.

В паверлифтинге украинцы получили 3 награды. Николай Баранник завоевал "серебро" в среднем весе. А в тяжелом весе сразу два украинца поднялись на подиум: 40-летний Владимир Рысиев стал чемпионом, а 26-летний Даниил Ковалев – бронзовым призером.

Чемпионами Всемирных игр по сумо среди украинцев стали Светлана Яромка – тяжелый вес (женщины), а также Важа Даиаури – средний вес (мужчины).

В женском тяжелом весе финал вообще был украинским: Яромка победила Ивану Березовскую, которая получила "серебро".

Как выглядит медальный зачет

Всего на турнире сборная Украины завоевала 17 наград – это самое большое количество медалей на турнире. В медальном зачете украинцы идут по вторым, впереди сборная Колумбии, у которой на одно "золото" больше.

Топ-5 в медальном зачете:

1. Колумбия – 7+4+3

2. Украина – 6+6+5

3. Япония – 6+4+2

4. Германия – 6+1+2

5. Китай – 5+4+1