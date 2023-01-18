Украина завоевала вторую медаль на Всемирной зимней Универсиаде

Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях по лыжному двоеборью. Это вторая медаль в копилке студенческой сборной Украины на Всемирной зимней Универсиаде в Лейк-Плэсиде.

Украинские спортсмены Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях по лыжному двоеборью.

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Заявку на успех ребята сделали на трамплине. Заняв промежуточную третью позицию после прыжков с трамплина (HS 100) благодаря результатам 86,5 и 86 м соответственно, Мазурчук и Гребенюк сумели сохранить ее и после лыжной гонки 2x4x1,5 км, уступив в итоге на финише 42,1 секунды команде из США, и 34,7 – команде Японии.

Для сборной Украины это вторая награда на Всемирной зимней Универсиаде. 16 января Украина завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете по биатлону

Дмитрий Мазурчук представляет Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского, Виталий Гребенюк – Кременецкую областную гуманитарно-педагогическую академию имени Тараса Шевченко.