Все закончится результативной ничьей, – экс-игрок "горняков" о матче между Шахтером и Реалом

Экс-игрок Шахтера Александр Чижевский рассказал кого предпочитает в предстоящем противостоянии в матче Шахтер – Реал. Он убежден, что конечный счет будет 1:1.

"Обе команды не будут особенно рисковать"

Главный тренер агробизнеса Александр Чижевский отмечает, что именно поединок с именитым Реалом покажет насколько силен Шахтер.

К теме Шахтер потерял лидера команды перед матчем с Реалом

""Горняки" очень мощно провели репетицию перед боем с испанским грандом, красиво обыграв Зарю. Однако, уверен, только поединок с именитым Реалом покажет, насколько силен Шахтер, или это был просто не день луганчан", – сказал Чижевский.

Он убежден, что обе команды не будут особо рисковать, а игра закончится ничьей.

Турнирное положение будет заставлять соперников играть на победу, но я не думаю, что обе команды будут особо рисковать. Борьба будет проходить на встречных курсах и, на мой взгляд, все закончится результативной ничьей – 1:1,

– отметил главный тренер Агробизнеса.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится во вторник, 19 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 22: 00.