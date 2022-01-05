Все возможно: в Шахтере оценили шансы Срны стать главным тренером клуба

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о возможности, что директор по футболу Дарио Срна возглавит "горняков" в будущем.

В интервью пресс-службе Шахтера Сергей Палкин рассказал, что Срне нравится его нынешняя работа в клубе и пока не было разговоров о его тренерские амбиции.

К слову Брентфорд не оставляет попыток подписать Мудрика, два предыдущих предложения Шахтер отклонил

"Здесь все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание", – сказал Палкин.

Карьера Срны в Шахтере

За плечами Срны 15 сезонов в составе Шахтера, 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 7 Кубков и 8 суперкубков Украины. Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом.

В 2019 году Срна завершил игровую карьеру (последним его клубом был Кальяри) и получил руководящую должность в Шахтере.

На данный момент главным тренером Шахтера является Роберто Де Дзерби, который возглавил "горняков" в мае 2021 года и начал свою работу в клубе с начала нового сезона.