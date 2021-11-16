Стартовый состав на решающий матч

Украинцам в матче против боснийцев нужна только победа. А также надеяться, что финны или проигрывают в параллельном матче Франции, или сыграют вничью (при условии, что украинцы победят с разницей в два гола или больше, или же забьют на один гол больше, чем финны).

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На этот матч тренерский штаб выставил сильнейших игроков, которые есть в запасе команды, вновь воспользовавшись схемой 4-3-3.