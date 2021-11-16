Стартовый состав на решающий матч
Украинцам в матче против боснийцев нужна только победа. А также надеяться, что финны или проигрывают в параллельном матче Франции, или сыграют вничью (при условии, что украинцы победят с разницей в два гола или больше, или же забьют на один гол больше, чем финны).
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На этот матч тренерский штаб выставил сильнейших игроков, которые есть в запасе команды, вновь воспользовавшись схемой 4-3-3.
- Стартовый состав: 1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 18. Александр Тимчик, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.
- Запасные: 3. Тарас Качараба, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Андрей Пятов, 14. Виталий Буяльский, 16. Артем Довбык, 19. Денис Гармаш, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 23. Дмитрий Ризнык.