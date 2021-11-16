Стартовий склад на вирішальний матч

Українцям в матчі проти боснійців треба лише перемога. А також сподіватися, що фіни або програють у паралельному матчі Франції, або зіграють внічию (за умови, що українці переможуть з різницею у два голи чи більше, або ж заб'ють на один гол більше, аніж фіни).

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На цей матч тренерський штаб виставив найсильніших гравців, які є в запасі команди, знову скориставшись схемою 4-3-3.