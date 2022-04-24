Все ради футбола: Де Дзерби готов бесплатно работать в Шахтере

Война поставила на паузу футбол в Украине. Роберто Де Дзерби рассказал о своем будущем в Шахтере.

Де Дзерби: Я бы хотел оставаться в Шахтере

Итальянский специалист заверил, что не собирается досрочно разрывать работу с "горняками". Роберто Де Дзерби готов работать в клубе бесплатно только для того, чтобы остаться в Шахтере.

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Я хотел бы оставаться в Шахтере, даже если у Шахтера не будет такой сильной команды, которая была до начала войны. Даже если моя зарплата будет минимальной – дело сейчас не в деньгах. Я готов тренировать год бесплатно, но проблема не в этом. Проблема только в том, чтобы понять, будет чемпионат или нет,

– заявил наставник.

Де Дзерби назвал цель, которую ставил перед собой и командой. Это выйти в четвертьфинал или полуфинал Лиги чемпионов на ближайшие 2 – 3 года. Он назвал Шахтер своим ребенком, которого теперь из его рук забрали и нагло украли, не позволив доиграть украинский чемпионат.

Итальянский специалист заверил, что не вел переговоров с другой командой с первого дня войны в Украине. Де Дзерби вынужден пойдет только в том случае, если УПЛ не будет.

Тренерская карьера Де Дзерби в Шахтере