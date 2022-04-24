Михайличенко: Сделаю это без колебаний

Богдан Михайличенко рассказал, как его семья переживает войну на Украине. Семья футболиста проживает в частном доме в Борисполе, дом расположен недалеко от местного аэропорта, который в любую минуту может стать объектом для оккупантов.

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К счастью, родные игрока не пострадали. Они продолжают жить в родном доме, а во время тревог спускаются в подвал, который является самым безопасным местом в доме.

Михайличенко отметил, что его брат и отец готовы исполнить свой долг перед Украиной, взяв в руки оружие. Такой поступок может совершить сам Богдан. Защитник готов вернуться из Бельгии ради защиты родной страны.

Если возникнет такая потребность, сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды киевского Динамо и других клубов страны,

– рассказал Михайличенко.

Отметим, что многие спортсмены уже отправились в службу. Игрок Колоса Андрей Богданов и почти вся команда Прикарпатья приняли присягу на верность украинскому народу. Также Украину защищает Александр Алиев и другие.

Что известно о Михайличенко в Бельгии