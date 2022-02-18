Ротань: Досадно, что нет старого Днепра

Ротань заверил, что нормально относится к клубу Днепр-1 и не имеет никаких обид. Вместе с тем он заявил, что понимает некоторых фанатов, которые не признают Днепр-1.

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"Я абсолютно нормально отношусь. Конечно, я понимаю болельщиков, почему они так относятся. Я тренер сборной, обид у меня нет. Тем более, это не родной мой клуб. Я даже в определенной степени рад, что в Днепре есть клуб, люди могут ходить на футбол", – сказал Ротань.

По словам тренера "молодежки", ему досадно, что уже нет "старого" Днепра.

С другой стороны, досадно, что нет старого Днепра. Все понимают, что этот клуб утопили и создали этот. Так что болельщики его не воспринимают. Они правы,

– сказал специалист.

Ротань согласился, что Игорь Йовичевич построил симпатичную команду в Днепр-1. По его мнению, днепряне скоро навяжут борьбу Динамо и Шахтера.

Также он прокомментировал возможное противостояние Днепра-1 и харьковского Металлиста. Ранее Днепр и Металлист были принципиальными соперниками.

"К тому времени это сражение сопровождали болельщики, а сейчас один клуб имеет болельщиков, а другой их не имеет. Вы сами понимаете, по каким причинам у Днепра-1 их нет. Клубу нужно работать в том направлении, чтобы завоевывать сердца болельщиков", – считает тренер сборной

Напоследок Ротань скептически оценил шансы возродить бывший Днепр.

Верить – это одно, а погрузиться в реальность – другое. На этот вопрос вам ответит только президент команды,

– резюмировал Ротань.

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