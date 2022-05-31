Все покажет матч с Шотландией, – Яремчук о готовности сборной к борьбе за ЧМ-2022

Один день остался до важной игры сборной Украины против Шотландии. Нападающий команды Роман Яремчук рассказал о готовности "сине-желтых" к плей-офф отбора ЧМ-2022.

Яремчук: Пацаны все готовы

Украинский форвард Бенфики уверен, что футболисты подошли в хорошей форме к игре против Шотландии. "Сине-желтые" держали форму за счет контрольных спаррингов и благотворительных матчей в своих клубах.

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"Свое состояние нормально оцениваю. Последний матч у нас был против Эмполи, нормально себя чувствую. У меня было игровое время в клубе, были игровые минуты. Иногда играл со старта, иногда выходил на последние 30 минут", – рассказал Яремчук.

14 мая Яремчук прибыл в расположение "сине-желтых", проводивших свою подготовку в Словении. Роман был одним из первых среди приехавших в сборную футболистов-легионеров. Форвард успел отличиться в воротах итальянского Эмполи. Эта игра закончилась уверенно победой Украины – 1:3. Добавим, что сборная во время подготовки не потерпела ни одного поражения в трех сыгранных поединках.

В сезоне-2021/2022 нападающий провел за Бенфику 43 матча во всех турнирах, в которых наколотил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

"Орлы" по итогам чемпионата Португалии замкнули тройку лидеров, уступив только Порту и Спортингу.

"Сейчас можем думать, готовы мы или нет"

Роман добавил, что только поединок против Шотландии покажет, подошла ли сборная к поединку в полной боевой готовности.

Игроки Динамо и Шахтера играли выставочные матчи против достаточно интересных соперников, прошли хорошие сборы. Насколько я знаю, в Луческе собрание довольно тяжелое. Пацаны все готовы. На датчиках они пробегают достаточно много. Сейчас мы можем думать, готовы мы или нет. Но все покажет матч с Шотландией,

– ответил форвард лиссабонского клуба.

Яремчук уже с национальной командой прибыл в Глазго, где сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. "Сине-желтым" нужно только побеждать, чтобы продолжить свою борьбу за путевку в Катар. В случае победы подопечные Александра Петракова встретятся с Уэльсом (5 июня).

Напомним, что поединок должен был состояться еще в конце марта. Но был перенесен на более позднюю дату из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля.

Роман Яремчук за свою карьеру провел 36 матчей в футболке сборной Украины, за которую забил 12 мячей.