Яремчук: Пацаны все готовы
Украинский форвард Бенфики уверен, что футболисты подошли в хорошей форме к игре против Шотландии. "Сине-желтые" держали форму за счет контрольных спаррингов и благотворительных матчей в своих клубах.
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"Свое состояние нормально оцениваю. Последний матч у нас был против Эмполи, нормально себя чувствую. У меня было игровое время в клубе, были игровые минуты. Иногда играл со старта, иногда выходил на последние 30 минут", – рассказал Яремчук.
14 мая Яремчук прибыл в расположение "сине-желтых", проводивших свою подготовку в Словении. Роман был одним из первых среди приехавших в сборную футболистов-легионеров. Форвард успел отличиться в воротах итальянского Эмполи. Эта игра закончилась уверенно победой Украины – 1:3. Добавим, что сборная во время подготовки не потерпела ни одного поражения в трех сыгранных поединках.
- В сезоне-2021/2022 нападающий провел за Бенфику 43 матча во всех турнирах, в которых наколотил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
- "Орлы" по итогам чемпионата Португалии замкнули тройку лидеров, уступив только Порту и Спортингу.
"Сейчас можем думать, готовы мы или нет"
Роман добавил, что только поединок против Шотландии покажет, подошла ли сборная к поединку в полной боевой готовности.
Игроки Динамо и Шахтера играли выставочные матчи против достаточно интересных соперников, прошли хорошие сборы. Насколько я знаю, в Луческе собрание довольно тяжелое. Пацаны все готовы. На датчиках они пробегают достаточно много. Сейчас мы можем думать, готовы мы или нет. Но все покажет матч с Шотландией,
– ответил форвард лиссабонского клуба.
Яремчук уже с национальной командой прибыл в Глазго, где сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. "Сине-желтым" нужно только побеждать, чтобы продолжить свою борьбу за путевку в Катар. В случае победы подопечные Александра Петракова встретятся с Уэльсом (5 июня).
Напомним, что поединок должен был состояться еще в конце марта. Но был перенесен на более позднюю дату из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля.