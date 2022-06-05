Все очень сконцентрированы, – Пятов о готовности Украины к финальной битве против Уэльса

В преддверии решающего сражения за ЧМ-2022 сборная Украины провела последнюю тренировку в Кардиффе. Ветеран команды Андрей Пятов рассказал о подготовке "сине-желтых" к игре против Уэльса.

Пятов: Понимаем, что можем перегореть перед поединком

Опытный голкипер заверил, что ребята все сто сконцентрированы на предстоящей игре. Конечно, волнение здесь тоже присутствует, но все уже ждут выхода на футбольное поле в официальном матче.

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Андрей Пятов отметил качество футбольного поля в Кардиффе, тренироваться на котором только в радость.

Мы опытные игроки и понимаем, что можем перегореть перед поединком. Но все – профессионалы, выступающие в хороших клубах и понимающие, как избежать этого. Нет вопросов – все ребята знают, когда работать, а когда немного расслабиться, посмеяться, пошутить. Хотя в наше время это и выходит нечасто. Но вот, например, после теоретических занятий можем и в настольный теннис поиграть,

– рассказал вратарь Шахтера.

Напомним, что в предыдущем матче против Шотландии рамку украинских ворот защищал динамовец Георгий Бущан, проведший свой далеко не лучший поединок. Динамовец допустил грубую ошибку после удара Каллума Макгрегора, забившего единственный гол команды в матче – 1:3.

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