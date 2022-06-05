Все очень сконцентрированы, – Пятов о готовности Украины к финальной битве против Уэльса
Источник:УАФ
В преддверии решающего сражения за ЧМ-2022 сборная Украины провела последнюю тренировку в Кардиффе. Ветеран команды Андрей Пятов рассказал о подготовке "сине-желтых" к игре против Уэльса.
Пятов: Понимаем, что можем перегореть перед поединком
Опытный голкипер заверил, что ребята все сто сконцентрированы на предстоящей игре. Конечно, волнение здесь тоже присутствует, но все уже ждут выхода на футбольное поле в официальном матче.
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Андрей Пятов отметил качество футбольного поля в Кардиффе, тренироваться на котором только в радость.
Мы опытные игроки и понимаем, что можем перегореть перед поединком. Но все – профессионалы, выступающие в хороших клубах и понимающие, как избежать этого. Нет вопросов – все ребята знают, когда работать, а когда немного расслабиться, посмеяться, пошутить. Хотя в наше время это и выходит нечасто. Но вот, например, после теоретических занятий можем и в настольный теннис поиграть,
– рассказал вратарь Шахтера.
Напомним, что в предыдущем матче против Шотландии рамку украинских ворот защищал динамовец Георгий Бущан, проведший свой далеко не лучший поединок. Динамовец допустил грубую ошибку после удара Каллума Макгрегора, забившего единственный гол команды в матче – 1:3.
Уэльс или Украина: битва за счастливый билет в Катар
- Уэльс прошел Австрию (2:1), а Украина обыграла Шотландию в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. "Сине-желтым" следует больше внимания уделять Гарету Бейлу, который оформил дубль в ворота австрийцев. Интересно, что лидер валлийцев накануне игры поддержал украинский народ, продолжающий воевать против России.
- Уже известна заявка украинской сборной на финал отбора. Тренерский штаб не стал делать ротации и выставил идентичный список, который был на игру против шотландцев.
- Украинские футболисты выйдут на футбольное поле в синем комплекте формы, а соперник сыграет в красном.
- Победитель этого матча станет последним участником Мундиаля, который примет Катар.