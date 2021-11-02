Все очень серьезно: нападающий Барселоны Агуэро пропустит три месяца из-за проблем с сердцем
2 ноября 2021 , 09:17Читати новину українською
Источник:ФК Барселона
В Барселоне прокомментировали состояние нападающего Серхио Агуэро, который был заменен во время матча 12-го тура Ла Лиги с Алавесом (1:1) из-за тахикардии.
В течение трех месяцев 33-летний нападающий будет проводить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением кардиолога Жозепа Бругады. Дальнейшая методика лечения будет зависеть от темпов его восстановления.
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Исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан после матча рассказал, что Серхио почувствовал легкое головокружение. Другие подробности о состоянии Агуэро официально не приводятся.
Что известно о сезоне Агуэро
- Агуэро провел в этом сезоне 5 матчей и забил 1 гол. До середины октября он восстанавливался после повреждения берцовой кости.
- 33-летний игрок прошлым летом перебрался в каталонскую команду на правах аренды.