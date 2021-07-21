Все из-за тренера: фанаты Специи едва не сорвали тренировку Фиорентины

Тренировка Фиорентины могла завершиться скандалом. Разъяренные фанаты Специи пришли выразить свое недовольство новому тренеру "фиалок", ранее тренировавшего их любимую команду.

Скандал на тренировке

Группа болельщиков Специи пришла на тренировку Фиорентины. Незваные гости не пришли посмотреть на работу футболистов, а для того, чтобы поговорить с новоиспеченным тренером "фиалок" Винченцо Итальяно.

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43-летний специалист в течение двух лет работал со специями. Несколько дней назад Фиорентина объявила о назначении Итальяно на пост главного тренера команды. Итальяно сменил на посту Дженнаро Гаттузо, который задержался в клубе только на 23 дня. Винченцо подписал контракт на 2 года с опцией пролонгации соглашения еще на один сезон.

В прошлом сезоне новый клуб 43-летнего наставника также "не хватал звезд с неба". Фиорентина завершила чемпионат на далекой 13-й позиции. Между "фиалками" и Специей была разница в мизерное одно очко.

Покинул клуб

Фанаты Специи разъяренные таким выбором тренера. Клуб даже выпустил заявление, в котором обвинял Итальяно в неуважении. Болельщики выкрикивали оскорбительные фразы в сторону бывшего тренера Специи и обвиняли его в том, что он покинул клуб.

В сезоне 2019/2020 Винченцо вывел Специю в Серию А, а в следующем сезоне сохранил прописку в элитном дивизионе Италии, заняв 15 место.

Итальяно тоже не стал сдерживать эмоции. Специалист был раздражен и сказал, что отдал команде два сезона, хотя ему недоплачивали обещанные деньги.