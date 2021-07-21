Скандал на тренуванні
Група уболівальників Спеції завітала на тренування Фіорентини. Непрохані гості не прийшли подивитись на роботу футболістів, а для того, щоб поговорити з новоспеченим тренером "фіалок" Вінченцо Італьяно.
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43-річний спеціаліст протягом двох років працював зі Спецією. Декілька днів тому Фіорентина оголосила про призначення Італьяно на пост головного тренера команди. Італьяно замінив на посаді Дженнаро Гаттузо, який затримався у клубі лише на 23 дні. Вінченцо підписав контракт на 2 роки з опцією пролонгації угоди ще на один сезон.
- У минулому сезоні новий клуб 43-річного наставника також "не хапав зірок з неба". Фіорентина завершила чемпіонат на далекій 13-й позиції. Між "фіалками" та Спецією була різниця у мізерне одне очко.
Покинув клуб
Фанати Спеції розлючені таким вибором тренера. Клуб навіть випустив заяву, в якій звинувачував Італьяно в неповазі. Уболівальники викрикували образливі фрази у сторону екснаставника Спеції та звинувачували його у тому, що він покинув клуб.
Італьяно теж не став стримувати емоції. Фахівець був роздратований і сказав, що віддав команді два сезони, хоча йому недоплачували обіцяні гроші.