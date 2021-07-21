Скандал на тренировке

Группа болельщиков Специи пришла на тренировку Фиорентины. Незваные гости не пришли посмотреть на работу футболистов, а для того, чтобы поговорить с новоиспеченным тренером "фиалок" Винченцо Итальяно.

Узнайте также Луческу досрочно избавится от шестерых футболистов Динамо

43-летний специалист в течение двух лет работал со специями. Несколько дней назад Фиорентина объявила о назначении Итальяно на пост главного тренера команды. Итальяно сменил на посту Дженнаро Гаттузо, который задержался в клубе только на 23 дня. Винченцо подписал контракт на 2 года с опцией пролонгации соглашения еще на один сезон.

В прошлом сезоне новый клуб 43-летнего наставника также "не хватал звезд с неба". Фиорентина завершила чемпионат на далекой 13-й позиции. Между "фиалками" и Специей была разница в мизерное одно очко.

Покинул клуб

Фанаты Специи разъяренные таким выбором тренера. Клуб даже выпустил заявление, в котором обвинял Итальяно в неуважении. Болельщики выкрикивали оскорбительные фразы в сторону бывшего тренера Специи и обвиняли его в том, что он покинул клуб.

Интересно! В сезоне 2019/2020 Винченцо вывел Специю в Серию А, а в следующем сезоне сохранил прописку в элитном дивизионе Италии, заняв 15 место.

Итальяно тоже не стал сдерживать эмоции. Специалист был раздражен и сказал, что отдал команде два сезона, хотя ему недоплачивали обещанные деньги.