24-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко перешел из донецкого Шахтера в итальянскую Аталанту.

Источник: 24 канал

Клубный ютуб-канал "горняков" по этому случаю сделал нарезку всех голов хавбека за донецкую команду.

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Всего Виктор провел за Шахтер 200 матчей во всех турнирах, где забил 32 мяча и отдал 12 результативных передач.

Все голы Виктора Коваленко за Шахтер: смотрите видео

Что известно о карьере Коваленко

Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА 2015.

В составе сборной Украины U20 Виктор участвовал в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. Вместе с "горняками" он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.



Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24