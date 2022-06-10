Все для нашей страны, – Бех-Романчук посвятила Украине свою победу на Бриллиантовой лиге

Марина Бех-Романчук торжествовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (Италия). Легкоатлетка рассказала, что выступает на спортивном фронте для Украины.

Бех-Романчук: Каждый прыжок, каждая медаль

9 июня Марина Бех-Романчук стала победительницей в прыжках в длину. В секторе украинцы удалось превзойти олимпийскую чемпионку в Токио Малайке Михамбо, пишет 24 канал.

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После триумфа украинская легкоатлетка получила немало комплиментов и поздравлений после одержанной победы. Прежде всего, следует выделить характер Марины, которая благодаря удачной пятой попытке вырвалась в лидеры.

Бех-Романчук в комментарии журналистке сайта 24-го канала призналась, что все свои выступления и награды посвящает Украине. Марина добавила, что своими успехами на спортивном фронте хочет добавить веру украинцам в нашу победу на военном фронте против России.

Каждый прыжок, каждая медаль! Все для нашей мамочки и для мотивации, веры в наши силы и в нашу победу,

– ответила победительница Бриллиантовой лиги.

Бех-Романчук добавила, что после нашей победы над российским врагом, в Украине все будет как раньше и даже значительно лучше.

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