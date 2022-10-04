Все держится на взятках: Гутцайт рассказал, как Россия пытается вернуться в мировой спорт

Российские власти используют спортивные достижения своих спортсменов для пропаганды. И отстранение россиян от международных соревнований было болезненным ударом по этому. Потому в России и пытаются вернуться на международные турниры.

Россияне не гнушаются ничем, чтобы достичь своего. Это касается и спорта, где они готовы на множество поступков. Чего стоит только допинговый скандал после Олимпиады-2014 в Сочи, к которому были вовлечены российские власти. Именно это и послужило причиной отстранения россиян от международных соревнований. А война, которую Россия начала против Украины, лишь ужесточила санкции против спортсменов из страны-агрессорки.

Достойно внимания Украина может принять чемпионат мира-2030 вместе с двумя европейскими странами – СМИ

И все же есть и такие, которые не против того, чтобы российские спортсмены продолжали выступать на международных турнирах. Правда под нейтральным флагом. Недавно к таким присоединился и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявивший, что к турнирам можно допускать россиян, не поддерживающих войну против Украины. Правда, он не уточнил, будет ли молчание относительно войны тоже проявлением "не поддержки".

На такое заявление главы МОК отреагировал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Похожие выступления Томаса Баха проходят с первых дней. Он говорит, что спорт – это об объединении. Но все рекомендации в действии, они не изменились. Так что мы не будем "объединяться" с россиянами и белорусами на совместных спортивных соревнованиях", – заявил Вадим Гутцайт.

Министр также подчеркнул, что в последнее время представители России усилили давление на спортивное сообщество. Для этого используют все инструменты — от денег до пропаганды.

"Конечно, мы видим, что они работают, где-то подкупают, что-то делают для того, чтобы вернуться", – рассказал Вадим Гутцайт.

Именно с этим он связывает и количество участившихся призывов снять или смягчить санкции против России.

Еще одна причина – многие международные федерации остаются пророссийскими или имеют значительное российское лобби. В качестве примера можно привести Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев. Недавно прошли выборы президента IBA. И конкурента Кремлева не допустили к выборам за день до голосования. Так что россиянина избрали как единого кандидата. Спортивный арбитражный суд в Лозанне счел такое решение незаконным. Поэтому IBA должны были пройти еще раз выборы. Но там отказались это делать, оставив в должности Кремлева.

К теме Президент IBA Кремлев призывает допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси

"Они ищут все пути, чтобы вернуться на международный уровень. Мы же понимаем, что следующий год будет квалификационным к Олимпийским играм-2024 в Париже. Поэтому россияне делают все возможное, чтобы вернуться под нейтральным флагом или флагами других стран. Для нас это недопустимо", – подчеркнул министр.

Пока же международные санкции, наложенные на Россию и Белоруссию, остаются. И в Украине делают, чтобы они были действительны и дальше.

"Сейчас идет такая спортивно-дипломатическая война. Мы работаем дальше, и пока у нас выходит: почти 8 месяцев мы не видим россиян и белорусов на соревнованиях. Для них это реальный удар. Мы этот удар держим", – сказал Вадим Гутцайт.