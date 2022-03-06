Все, что заработал на соревнованиях в Америке потрачу на помощь ВСУ, – стронгмен Новиков

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал второе место на престижном турнире Arnold Strongman Classic 2022 в США. Он сообщил, что пожертвует все призовые на нужды армии.

По словам спортсмена, он заработал 100 тысяч долларов. Он отметил, что эти деньги пожертвует на нужды украинской армии.

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"Как и обещал, все, что заработал на соревнованиях в Америке, а это 20 тысяч долларов и 80 тысяч долларов, пойдет на бронь, каски и дроны, тепловизоры и другое необходимое для наших ребят.

Конечно, мой высокий результат 2 место, я достиг с мыслями о родине. Слава Украине! Героям Слава!

Спасибо мама, что привила любовь к родине и высокий уровень патриотизма", – написал Новиков в своем инстаграме.

На турнире в США спортсмены соревновались в пяти дисциплинах.

Лучший результат показал американец Мартинс Лицис, набравший 41 очко. Украинец Алексей Новиков занял второе место (37,5). Третьим стал британец Люк Столтман, набравший 30,5 очков.

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