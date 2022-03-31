Во время "Эль Класико" в Лиге чемпионов установили новый мировой рекорд по женскому футболу

В среду, 31 марта, Барселона сыграла ответный матч против Реала в четвертьфинале Лиги чемпионов. Поединок посетило рекордное количество болельщиков.

Больше в десятки раз, чем на матчах УПЛ

Испанское противостояние в еврокубках произошло на домашней арене Барселоны – "Камп Ноу". Каталонский клуб подошел к ответному матчу с комфортным преимуществом в счете 1:3, который оформил в Мадриде.

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Испанцы бурно отреагировали на четвертьфинал женской Лиги чемпионов и пришли посмотреть "Эль Класико". На трибунах каталонской команды собралось 91553 болельщиков.

Матч запомнился не только обилием голов, но и мировым рекордом. Такое количество зрителей на поединке установило новый мировой рекорд в женском футболе.

Новый рекорд побил предыдущий на 1368 фанатов – 90 185 зрителей. Именно такое количество фанатов посетило финал чемпионата мира-1999 между США и Китаем, который принял Калифорния.

Еще перед стартовым свистком испанцы поразили всех флешмобом. Зрители на трибунах сформировали огромную мозаику, символизировавшую равенство прав женщин в мире.