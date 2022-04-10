Во время благотворительного матча Олимпиакос – Шахтер почтили память погибших детей в Украине

Донецкий Шахтер 9 апреля сыграл свой первый матч с начала полномасштабной войны в Украине. В рамках благотворительного турне по Европе, в Греции Шахтер минимально уступил Олимпиакосу.

Сектор для ангелов

На одном из секторов греческого стадиона "Георгиос Караискакис" в Пирее были разложены 176 детских игрушек. Они символизируют количество детей, погибших во время войны России против Украины.

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По данным ООН, с 24 февраля в Украине от боевых действий погибли 176 детей. По состоянию на 10 апреля эта цифра снова увеличилась – до 177 детей.

Именно столько мест заняли игрушки, создав таким образом "сектор ангелов".

Все вырученные средства от дружеского поединка будут переданы на гуманитарную помощь украинцам.

Шахтер минимально уступил Олимпиакосу в рамках благотворительного матча (1:0). В следующем поединке подопечные Де Дзерби встретятся с Бешикташем. Игра намечена на 13 апреля.



На матче Шахтера в Греции почтили память детей / Фото ФК Шахтер



На одном из секторов разместили 176 игрушек / Фото ФК Шахтер



Сектор для ангелов / Фото ФК Шахтер



176 игрушек разложили на трибуне перед матчем / Фото ФК Шахтер