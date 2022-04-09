Воплотили в баннер мечту всего цивилизованного мира

Ультрас варшавской Легии вывесил на гостевой трибуне огромный баннер с кремлевским руководителем, одетым в футболку московского Спартака. Владимир Путин был изображён с петлей и шеи. Это пожелание от фанатов в сторону тирана, пишет 24 канал.

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С трибун раздавалась всем хорошо знакомая кричалка "Ruska kurwa".

Это уже второй подобный жест поддержки Украине за короткое время со стороны поляков.

Поединок Лех – Легия закончился мировым 1:1. Уже в компенсированное время украинский легионер Легии Игорь Харатин, вышедший на поле во втором тайме, получил исключение. Участие в матче приняли динамовцы Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.

Легии удалось отобрать очки у лидера Экстраклассы. Лех с 56 пунктами идет первым, а соперник с 36 баллами занимает 9 место.