В Нью-Йорке на матче бейсбольных команд развернули самый большой флаг Украины

Акция солидарности с народом Украины была проведена во время бейсбольного матча на стадионе в США. На события присутствовало более 1000 украинцев.

11 июня американский бейсбольный клуб Brooklyn Cyclones организовал акцию, посвященную Дню Восточной Европы. Демонстрируя солидарность с нашим народом на стадионе Brooklyn Cyclones Maimonides Park развернули самый большой флаг Украины.

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Мощная акция в поддержку Украины

На стадион пришли около 4700 человек, что явилось сюрпризом для самих организаторов. Среди посетителей было более 1000 украинцев.

Всего на событии присутствовало 18 фондов, организаций и служб, которые занимаются помощью Украине, а также украинским беженцам.

Участники акции почтили офицеров армии и флота США, украинских солдат, офицеров полиции Нью-Йорка восточноевропейского происхождения и десятков волонтеров гуманитарных организаций.

Этот игровой день стал четвертым мероприятием, организованным Brooklyn Cyclones в поддержку Украины. В прошлом команда провела два матча, в ходе которых были собраны средства для Украины. Кроме того, местная команда принимала на своем поле сборную Украины по бейсболу.

В завершение Дня Восточной Европы на поле развернули самый большой в мире украинский флаг. Этот символический жест символизировал единство, гордость и поддержку Украины, создав неизгладимое впечатление на всех присутствующих.

Видео с торжественного события опубликовала одна из участниц Оксана Сидорчак.

В Нью-Йорке развернули самый большой флаг Украины: смотрите видео