11 червня американський бейсбольний клуб Brooklyn Cyclones організував акцію, присвячену Дню Східної Європи. Демонструючи солідарність з нашим народом на стадіоні Brooklyn Cyclones Maimonides Park розгорнули найбільший прапор України.

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Потужна акція на підтримку України

На стадіон прийшли близько 4700 людей, що стало сюрпризом для самих організаторів. Серед відвідувачів було понад 1000 українців.

Загалом на події були присутні 18 фондів, організацій та служб, які займаються допомогою Україні, а також українським біженцям.

Учасники акції вшанували офіцерів армії та флоту США, українських солдатів, офіцерів поліції Нью-Йорка східноєвропейського походження та десятків волонтерів гуманітарних організацій.

Цей ігровий день став четвертим заходом, організованим Brooklyn Cyclones на підтримку України. У минулому команда провела два матчі, під час яких були зібрані кошти для України. Крім того, місцева команда приймала на своєму полі збірну України з бейсболу.

На завершення Дня Східної Європи на полі розгорнули найбільший у світі український прапор. Цей символічний жест символізував єдність, гордість і підтримку України, створивши незабутнє враження на всіх присутніх.

Відео з урочистої події опублікувала одна з учасниць Оксана Сидорчак.

В Нью-йорку розгорнули найбільший прапор України: дивіться відео