Вратарь сборной Украины забила бешеный гол через все поле в Евролиге: видео

Женская сборная Украины по пляжному футболу 19 июня сыграла свой третий матч Евролиги в Португалии. Украинки одержали дебютную победу, а гол вратаря стал шедевром.

Невероятный гол голкипера

При счете 1: 1 украинская голкипер Анастасия Терех решилась на дальний удар и не прогадала. Вратарь подбросила мяч вверх и пробила с собственной части поля, мяч по невероятной траектории залетел за воротничок соперницы.

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Этот гол украинки стал настоящим украшением матча и добавил мотивации партнершам по команде. Отметим, что первый гол украинок в матче забила Мирослава Выпасняк. При счете 2:2 на табло Анастасия Клипаченко получила передачу от Христюк и снова вывела украинскую сборную вперед в матче с нидерландками 2:3.

В третьем тайме футболистки сборной Нидерландов снова сравняли счет. Однако за шесть минут до окончания встречи Юлия Христюк мастерски остановила вброс от голкипера, развернулась и принесла победу Украине – 3:4.

Победа над Нидерландами стала для "сине-желтых" исторической – первой в Евролиге. До этого украинки проиграли Испании (2:4) и Швейцарии (1:6).

В воскресенье, 20 июня, сборная Украины в матче за 5-е место встретится с Чехией.

Видео безумного гола Терех