В матче между Годой Крус и Велес Сарсфилд оба гола в матче были забиты уже к 15-й минуте. Открыть счет хозяевам поля помог вратарь гостей уже в начале встречи. Об этом сообщает 24 канал.

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После подачи стандарта Ойос мог спокойно забрать мяч в руки. Но вместо этого решил продемонстрировать свою технику. Правда сделал это очень неудачно. Сначала он чуть не выпустил мяч за пределы поля, когда пытался его остановить. А когда пытался достать его, то толкнул мяч так, что после этого не сумел до него добраться. Этим и воспользовался соперник – Барриос отобрал мяч и забил в пустые ворота.

Видео курьезного гола после ошибки вратаря Ойоса



"Поддержал" в роковых ляпах Ойоса и вратарь Расинга Гомес. Он свою технику в приеме мяча и обыграша соперника в собственной штрафной продемонстрировал во втором тайме, когда его команда была впереди 3:1. Но Протти продемонстрировал, что лучше владеет техникой отбора.

А кончилось все тоже ничейным счетом на табло. Ведь после этого Тигре забил еще один гол, спасшись от поражения.

Видео гола в ворота Расинга после ошибки вратарь