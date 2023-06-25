С мыслями о будущем: легенда Шахтера и сборной Украины получил тренерский диплом

После окончания игровой карьеры большинство футболистов пытаются остаться при делах в любимом виде спорта. Одним из главных вариантов всегда есть тренерство.

Все больше игроков задумываются о будущем во время игровой карьеры, чего раньше не наблюдалось за футболистами. Они проходят тренерские или менеджерские курсы, также начинают разного вида бизнес.

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Пятов хочет передавать свой опыт будущим поколениям

38-летний голкипер Шахтера Андрей Пятов сейчас находится на заключительном этапе игровой карьеры, поэтому для него этот вопрос стал актуальным. Он планирует остаться в футболе и пошел на обучение, а теперь сообщил, что уже получил тренерский диплом УЕФА категории В.

Первый пошел. Первый диплом по тренерству. Любовь к футболу в крови. Опыт нужно учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений. Учеба продолжается,

– написал вратарь.



Пятов с первым тренерским дипломом / инстаграм футболиста

Диплом категории "В" дает право владельцу работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиги, а также в любительском чемпионате.

Карьера Пятова в Шахтере

13 декабря 2006 подписал контракт с Шахтером, который отдал за молодого голкипера Ворсклы 6 миллионов гривен и оставил его в аренде до конца сезона.

С сезона 2007/2008 провел за горняков почти 500 матчей и выиграл 27 внутренних трофеев.

Победитель последнего в истории Кубка УЕФА.

Контракт Пятова с Шахтером действует до 30 июня 2023, стороны пока не продлили соглашение, а сам голкипер отмечал, что еще собирается поиграть. Среди возможных вариантов продолжения карьеры называется США, а возможно, и переход к Кривцову, в компанию с Месси и Бускетсом.