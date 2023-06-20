У голкипера "горняков" Андрея Пятова истекает контракт с клубом 30 июня 2023 года. Поэтому вопрос будущего очень актуален для опытного вратаря.

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В США может стать на одного украинского футболиста больше

В последнее время ходят слухи, что летом Пятов может переехать в США к семье Кривцовых. Голкипер не подтвердил это, но и не опроверг.

Понимаете, сейчас соцсети есть – ничего не скроешь. Моя жена тоже… Они тесно дружат, дети тоже. Ну, посмотрим. Буду разговаривать с "Шахтером", но не только от меня все зависит. Если найдем какое-нибудь согласие, если вообще клуб захочет со мной дальше сотрудничать, то буду счастлив. Если скажут нет, или на тренерскую… Говорю: "Нет, я еще хочу поиграть",

– рассказал Андрей.

По словам футболиста, он еще не проводил переговоры с "горняками" о продлении контракта. Поэтому уже 1 июля может стать свободным агентом. Если же соглашение не продлится, то будет искать вирианты. Еще год-два Андрей точно хочет провести на футбольном поле в качестве игрока.

Карьера Пятова