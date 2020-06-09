Голкипер херсонского "Днепра" и сборной Украины по хоккею Олег Петров женился на известной исполнительнице Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич. Свадьба состоялась 7 июня.

Жене хоккеиста 29 лет и она является племянницей знаменитой эстрадной певицы СССР Софии Ротару. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

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Действующие одноклубники Олега Петрова, а также экс-игроки херсонской команды записали семье видеопоздравления.

Что известно об Олеге Петрове и Софии Хлябич

27-летний Олег Петров является уроженцем российского Новосибирска. С сезона-2016/2017 он перебрался в Украину, где поиграл также за киевский "Дженералз" и ХК "Кременчуг". В нынешнем сезоне хоккеист дебютировал в составе сборной Украины. В прошлом году Петров был признан лучшим голкипером Украинской хоккейной лиги.

29-летняя София Хлябич выступает под псевдонимом Sonya Kay (Соня Кей) и записывает композиции собственного сочинения. Племянница народной артистки СССР прожила десять лет в Великобритании, где получила профессию дизайнера. В ноябре прошлого года Соня Кей объявила о помолвке, скрыв имя и лицо жениха.

Соня Кей и Олег Петров планировали пышную свадьбу и путешествие на Бали. Внезапная смерть отца певицы в конце марта и пандемия коронавируса не позволили влюбленным реализовать задуманное. Однако, пара не стала отменять или откладывать свадьбу.