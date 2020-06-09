Голкіпер херсонського "Дніпра" і збірної України з хокею Олег Петров одружився на відомій виконавиці Sonya Kay, справжнє ім'я якої Софія Хлябич. Весілля відбулося 7 червня.

Дружині хокеїста 29 років і вона є племінницею знаменитої естрадної співачки СРСР Софії Ротару. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

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Діючі одноклубники Олега Петрова, а також ексгравці херсонської команди записали сім'ї відеопривітання.

Що відомо про Олега Петрова та Софію Хлябич

27-річний Олег Петров є уродженцем російського Новосибірська. З сезону-2016/2017 він перебрався в Україну, де пограв також за київський "Дженералз" і ХК "Кременчук". У нинішньому сезоні хокеїст дебютував у складі збірної України. У минулому році Петров був визнаний найкращим голкіпером Української хокейної ліги.

29-річна Софія Хлябич виступає під псевдонімом Sonya Kay (Соня Кей) і записує композиції власного твору. Племінниця народної артистки СРСР прожила десять років у Великобританії, де отримала професію дизайнера. У листопаді минулого року Соня Кей оголосила про заручини, приховавши ім'я і обличчя нареченого.

Соня Кей і Олег Петров планували пишне весілля і подорож на Балі. Раптова смерть батька співачки в кінці березня і пандемія коронавірусу не дозволили закоханим реалізувати задумане. Проте, пара не стала скасовувати або відкладати весілля.