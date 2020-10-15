Вратарь сбил двоих соперников одним ударом по мячу: курьезное видео
В матче чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" и "Коритибой" произошел довольно курьезный эпизод – вратарь после пропущенного гола выбивал мяч из своих ворот. Но попал в соперников, отправив сразу двоих игроков в нокдаун.
На 25-й минуте матча гости забили второй гол – дубль оформил Робсон. От радости игроки "Коритибы" начали вместе праздновать.
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Именно в это время вратарь "Палмейраса" Вевертон решил выбить мяч из своих ворот. Он и попал в голову игрокам команды соперника. Сначала Родриго Мунису, а уж он ударился головой о голову Робсона.
Оба игрока от такого удара сразу же оказались на газоне, словно отправленные в нокаут боксеры. А вокруг Вевертона собрались другие футболисты "Коритибы".
Но вратарь "Палмейраса" за такой поступок никак не пострадал. Арбитр даже не показал ему желтую карточку. Судья решил, что нарушения в действиях голкипера не было, ведь тот решил как можно быстрее выбить мяч в центр поля, чтобы возобновить игру.
Игра закончилась победой "Коритибы".
Отметим, что за "Палмейрас" выступают игроки, которые в свое время играли в украинских клубах – бывший футболист "Шахтера" Луис Адриано, а также Виллиан, который выступал за "Металлист".