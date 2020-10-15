У матчі чемпіонату Бразилії між "Палмейрасом" та "Корітібою" стався доволі курйозний епізод – воротар після пропущеного голу вибивав м'яч зі своїх воріт. Але влучив у суперників, відправивши одразу двох гравців в нокдаун.

На 25-й хвилині матчу гості забили другий гол – дубль оформив Робсон. Від радості гравці "Корітіби" почали разом святкувати.

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Саме в цей час воротар "Палмейраса" Вевертон вирішив вибити м'яч зі своїх воріт. Він і влучив у голову гравцям команди суперника. Спочатку Родріго Мунісу, а вже він вдарився головою об голову Робсона.

Обоє гравців від такого удару одразу ж опинилися на газоні, немов відправлені в нокаут боксери. А навколо Вевертона зібралися інші футболісти "Корітіби".

Irritado por levar o segundo gol, Weverton dá um bico na bola e acerta os jogadores do Coritiba que comemoravam. Juiz considerou que o lance não foi intencional.



Siga e assista aos lances de Coritiba 2 x 0 Palmeiras: https://t.co/PkqWUtfyuf pic.twitter.com/JnK70aWssH — ge (@geglobo) October 14, 2020

Та воротар "Палмейраса" за такий вчинок ніяк не постраждав. Арбітр навіть не показав йому жовту картку. Суддя вирішив, що порушення в діях голкіпера не було, адже той вирішив якнайшвидше вибити м'яч в центр поля, щоб поновити гру.

Гра закінчилася перемогою "Корітіби".

Відзначимо, що за "Палмейрас" виступають гравці, які свого часу грали в українських клубах – колишній футболіст "Шахтаря" Луїс Адріано, а також Вілліан, що виступав за "Металіст"