Воротар збив двох суперників одним ударом по м'ячу: курйозне відео
У матчі чемпіонату Бразилії між "Палмейрасом" та "Корітібою" стався доволі курйозний епізод – воротар після пропущеного голу вибивав м'яч зі своїх воріт. Але влучив у суперників, відправивши одразу двох гравців в нокдаун.
На 25-й хвилині матчу гості забили другий гол – дубль оформив Робсон. Від радості гравці "Корітіби" почали разом святкувати.
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Саме в цей час воротар "Палмейраса" Вевертон вирішив вибити м'яч зі своїх воріт. Він і влучив у голову гравцям команди суперника. Спочатку Родріго Мунісу, а вже він вдарився головою об голову Робсона.
Обоє гравців від такого удару одразу ж опинилися на газоні, немов відправлені в нокаут боксери. А навколо Вевертона зібралися інші футболісти "Корітіби".
Та воротар "Палмейраса" за такий вчинок ніяк не постраждав. Арбітр навіть не показав йому жовту картку. Суддя вирішив, що порушення в діях голкіпера не було, адже той вирішив якнайшвидше вибити м'яч в центр поля, щоб поновити гру.
Гра закінчилася перемогою "Корітіби".
Відзначимо, що за "Палмейрас" виступають гравці, які свого часу грали в українських клубах – колишній футболіст "Шахтаря" Луїс Адріано, а також Вілліан, що виступав за "Металіст"