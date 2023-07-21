Связали и ограбили: звезда ПСЖ вместе со своей девушкой испытал насилие в собственном доме

Ограбление футболистов, к сожалению, является давней проблемой, с которой пытаются бороться. Однако на этот раз дошло и до насилия, которое могло закончиться гораздо более ужасными последствиями.

Очередной жертвой преступников стал голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. Он находился в своем парижском доме вместе со своей девушкой, когда это произошло.

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Воры действовали жестоко

Грабители ворвались в здание звездного вратаря и нанесли физическое насилие паре, которую связали позже несколько мужчин. Сообщается, что воры украли вещей на сумму около 500 тысяч евро, после чего скрылись и до сих пор находятся в розыске.

Также есть информация, что потерпевшим стал и охранник дома, в котором произошел этот инцидент. Позже паре удалось скрыться в соседней гостинице, сотрудники которой и вызвали полицию. В результате футболист и девушка были доставлены в больницу, где получили дополнительную медицинскую помощь.

Карьера Доннаруммы