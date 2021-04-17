В середине первого тайма игроки Сабаила организовали быструю атаку. После навеса со своей половины поля форвард хозяев Амиль Юнанов пытался добраться до мяча. Ему на перехват вышел Шахрудин Махаммадалиев.

В то же время Как вратарь Александрии пропустил курьезный гол, забросив мяч в собственные ворота: видео

Однако арбитр понимал, что он находится за пределами штрафной, поэтому решил выбить мяч головой в прыжке. Именно в это время Юнанов решил перебросить мяч мимо. Но ногой попал в голову сопернику.

После удара Махаммадалиев упал на газон без сознания.

Видео удара в голову голкиперу

Голкипера сразу госпитализировали. В клубе сообщили, что в этом эпизоде он получил травму носа, лица и черепа, и ему было наложено 25 швов.

Также вратарь пропустит как минимум 2-3 недели из-за травмы.

За этот фол Юнанов получил желтую карточку.