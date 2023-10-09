Вратарь потерял сознание после попадания петарды: во Франции фанаты сорвали победный матч - видео

Монпелье почти довел матч с аутсайдером Лиги 1 до победы. Впрочем, из-за действий фанатов команда может получить техническое поражение.

В минувшие выходные во Франции прошли матчи 8-го тура Лиги 1. Программа уикенда так и не была полностью доиграна из-за скандала в Монпелье, пишет 24 канал.

По теме Племянник экс-звезды Ливерпуля и Челси убил трех террористов ХАМАС во время защиты Израиля

Фанаты сорвали выигранный матч

Местная команда принимала аутсайдера чемпионата Франции Клермона. Игра получилась напряженной с шестью голами и двумя удалениями, но в конце концов должна была закончиться победой хозяев (4:2).

Впрочем, на седьмой компенсированной минуте из фанатского сектора Монпелье полетела петарда в сторону ворот Клермона. Она попала в ногу киперу гостей Мори Диаву, от чего сенегалец потерял сознание.

Видео попадания петарды:

Футболиста пришлось выносить на носилках. Вместе с тем защитник Клермона Нето Боржес на эмоциях показал болельщикам Монпелье средний палец.

Читайте также В машине стало душно: звезда Барселоны надменно "отшил" своих юных фанатов - пренебрежительное видео

Монпелье грозит техническое поражение

Арбитр удалил игрока, а впоследствии не дал доиграть матч, забрав команду с поля. Теперь судьба встречи будет разрешаться в кабинетах местной федерации футбола. Монпелье грозит техническое поражение по сути выигранном матче.

Сейчас подопечные тер Закаряна идут 12-ми в чемпионате Франции и в случае победы в воскресенье поднялись бы на шестую строчку. Сам же Клермон замыкает турнирную таблицу Лиги 1, имея 2 очка в семи играх.