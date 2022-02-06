Вратарь Камеруна отметился автоголом, отбив мяч в собственные ворота: видео космического ляпа

Матч за 3-е место Кубка Африки Буркина-Фасо – Камерун запомнился бешеной голевой перестрелкой. Одним из авторов голов стал голкипер Камеруна Андре Онана.

Перепутал ворота

25-летний вратарь Камеруна и нидерландского Аякса стал неудачником матча за третье место Кубка Африки. Андре Онана – автор второго гола в поединке, но забил в собственные владения. Вратарь удвоил преимущество соперника, сообщает 24 канал.

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Голкипер попытался поймать мяч после прострела в штрафную. Но мяч от груди пролетел между рук стража ворот и залетел в сетку. Онане нужно было только хвататься за голову.

К счастью, такой автогол не стал роковым для гостей. Камерун благодаря роскошному камбеку спасся от поражения и перевел встречу в серию пенальти, откуда вышел победителем (3:5).

Камерун – бронзовый призер Кубка Африки.

Финал турнира Сенегал – Египет состоится 6 февраля в 21:00.

Видеообзор матча Буркина-Фасо – Камерун (автогол Онаны с 0:33)