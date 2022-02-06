Переплутав ворота

25-річний воротар Камеруну та нідерландського Аякса став невдахою матчу за третє місце Кубка Африки. Андре Онана – автор другого голу у поєдинку, але забив у власні володіння. Воротар подвоїв перевагу суперника, повідомляє 24 канал.

Детальніше Божевільний камбек із 0:3 приніс Камеруну 3 місце на Кубку Африки: відеоогляд шаленого матчу

Голкіпер спробував впіймати м'яч після прострілу у штрафний. Але м'яч від грудей пролетів поміж рук стражу воріт та залетів у сітку. Онані потрібно було лише хапатись за голову.

На щастя, такий автогол не став фатальним для гостей. Камерун завдяки розкішному камбеку врятувався від поразки та перевів зустріч у серію пенальті, звідки вийшов переможцем (3:5).

Камерун – бронзовий призер Кубка Африки.

Важливо. Фінал турніру Сенегал – Єгипет відбудеться 6 лютого о 21:00.

Відеоогляд матчу Буркіна-Фасо – Камерун (автогол Онани з 0:33)