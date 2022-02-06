Буркина-Фасо – Камерун 3: 3 (по пен. 3:5)

Голы: Яго, 24, Онана, 43 (авт.), Уаттара, 59 – Баокен, 71, Абубакар, 85, 87

24 минуты пришлось ждать первого гола в матче. Яго в падение откликнулся на передачу с фланга и ударом под перекладину прошил сетку ворот Камеруна. У голкипера не было шансов, чтобы спасти команду от взятия ворот – 1:0, сообщает 24 канал.

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Еще до перерыва хозяева забили второй раз. Гол был похож на первый. Снова прострел с фланга принес результат. На этот раз Онана вновь отметился курьезными действиями в рамке ворот. Голкипер Камеруна хотел поймать мяч после передачи соперника. Но мяч от груди полетел между рук вратарю и залетел в сетку – 2:0. Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.

После отдыха футболисты Буркина-Фасо довели цифры на табло до разгромных. Траоре сделал подачу во вратарскую соперника, адресатом передачи стал Уаттара, который головой в падении забил третий гол хозяев – 3:0.

Безумный камбэк

Казалось, что бронзовые медали уже в руках футболистов Буркина-Фасо. Но иначе гадали соперники. На 71-й минуте Баокен воспользовался "пожаром" в штрафной хозяев и отквитал один мяч – 3:1. Это было начало сумасшедшего камбэка, который продолжился в конце встречи.

В течение двух минут футболисты Камеруна забили дважды Абубакар стал настоящим героем в составе гостей. Венсан оформил дубль и спас команду от поражения в основное время – 3:3.

Все решалось в серии послематчевых пенальти, которая завершилась в пользу Камеруна – 3:5. Камерун выдал безумный камбэк и получил "бронзу" Кубка Африки.

Вниманию. Финал Кубка Африки Сенегал-Египет состоится 6 февраля в 21:00.

Буркина-Фасо – Камерун: видеообзор матча