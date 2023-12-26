Реал уволил клубного врача из-за легкомысленного отношения к травме игрока

Реал прекратил сотрудничество с врачом команды Нико Михичем. СМИ назвали вероятную причину.

Как сообщает Relevo, причиной соответствующего решения стала ситуация с травмой полузащитника мадридцев Джуда Беллингема. У него было травмированное плечо.

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Что не так сделал врач

20-летний англичанин получил вывих плеча 5 ноября этого года. Однако Михич сообщил главному тренеру команды, что хавбек может вернуться в состав через несколько дней на матч Лиги чемпионов с Брагой. Футболист попал в заявку, но на поле не вышел.

На следующую игру Ла Лиги с Валенсией Беллингема уже не включили в заявку. После этого Реал решил провести консультацию с врачом Мануэлем Лейесом, оперировавшим Тибо Куртуа и Эдера Милитао. Тот сказал, что Беллингема не стоило включать в заявку на матч с Брагой и ограничить его тренировки в общей группе из-за высокого риска повторного вывиха плеча.

СМИ отмечает, что президент Реала Флорентино Перес был взбешен этой ситуацией и считает, что Михич слишком легкомысленно отнесся к травме Беллингема. Через несколько дней после матча с Брагой хорватский специалист был уволен.

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