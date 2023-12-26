Як інформує Relevo, причиною відповідного рішення стала ситуація з травмою півзахисника мадридців Джуда Беллінґема. У нього було травмоване плече.

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Що не так зробив лікар

20-річний англієць отримав вивих плеча 5 листопада цього року. Однак Михич повідомив головному тренеру команди, що хавбек може повернутися до складу через декілька днів на матч Ліги чемпіонів з Брагою. Футболіст потрапив до заявки, але на полі не вийшов.

На наступну гру Ла Ліги з Валенсією Беллінґема вже не включили до заявки. Після цього Реал вирішив провести консультацію з лікарем Мануелем Лейесом, який оперував Тібо Куртуа та Едера Мілітао. Той сказав, що Беллінґема не варто було включати до заявки на матч з Брагою та обмежити його тренування у загальній групі через високий ризик повторного вивиху плеча.

ЗМІ зазначає, що президент Реала Флорентіно Перес був розлючений цією ситуацією та вважає, що Михич занадто легковажно поставився до травми Беллінґема. Через декілька днів після матчу з Брагою хорватського спеціаліста було звільнено.

Що відомо про гравця