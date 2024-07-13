Персональный врач ПСЖ прооперировал во Львове украинских военных

Французский врач Стефано Романо в четвертый раз посетил Украину. Известный ортопед-травматолог радостно помогает защитникам нашего государства.

Стефано Романо работает в одной из крупнейших частных клиник во Франции и лечит футболистов Пари-Сен-Жермен. Он не только спортивный, но и военный врач по совместительству.

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Благородная миссия персонального врача ПСЖ

Романо неоднократно ездил с медицинскими миссиями в Ирак, Ливию и Афганистан. Поэтому когда врача пригласили в Украину, он с радостью согласился.

Во время полномасштабной войны он четыре раза посещал нашу страну. Во время последнего визита во Львов французский врач прооперировал 15 украинских военных. Романо выполнял операции по восстановлению сухожилий и нервов.

Стефано Романо во львовской больнице / фото Первое медицинское объединение Львова

Ранее мы сообщали, что французский ПСЖ заинтересовался украинским защитником Борнмута Ильей Забарным. 21-летний футболист летом может пополнить состав чемпиона Франции.