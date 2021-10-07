Врач не устоял на ногах и дважды упал на футболиста, который лежал на носилках: курьезное видео

Забавный эпизод произошел в поединке чилийской Примеры В, где Универсидада де Консепсьон играла против Депортес Темуко. Один из футболистов из-за травмы был вынужден покинуть поле на носилках, но медики не смогли спокойно вынести игрока линии.

Решил "добить" футболиста

В средние второго тайма Кевин Медель получил травму, которая помешала ему продолжить поединок. Медицинский персонал выбежал на поле с носилками, чтобы вынести пострадавшего за пределы футбольного поля.

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Но спокойно сделать им это не удалось. Один из медиков не смог с первого раза поднять футболиста, упав на газон. Попытка встать на ноги тоже завершилась провалом. Пожилой мужчина поскользнулся и снова оказался на газоне, а точнее упал на потерпевшего, которому и так досталось.

Такие действия врача вызвали возмущение со стороны одноклубников Медела, которые высказали претензии в его сторону. Он же показывал, что сами игроки, которые обступили ноши, не давали спокойно вынести Кевина

25-летний Кевин Медель – брат чилийского футболиста Гари Меделя, который известен своими выступлениями за Бока Хуниорс, Севилью, Интер и Бешикташ.

С третьей попытки и с помощью игрока соперника Меделе удалось покинуть поле. Сам матч завершился боевой ничьей - 2:2. Депортес Темуко спасся от поражения, забив на последней компенсированной к основному времени минуте поединка.

Видео курьезных действий медика