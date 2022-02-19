Впервые за 7 лет финал Кубка Украины состоится в Киеве

Исполком Украинской ассоциации футбола определился с городом, где состоится финальный матч Кубка Украины сезона-2021/2022. Финальную игру примет Киев.

Финал Кубка Украины 18 раз состоится в Киеве

Президент УАФ Андрей Павелко в своем фейсбуке сообщил, что финал состоится 12 мая. Игру примет столичный НСК "Олимпийский".

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Финал Кубка Украины состоится в Киеве впервые за 7 лет. В предыдущий раз НСК "Олимпийский" принимало решающую игру в сезоне 2014/2015, когда Динамо по пенальти обыграло Шахтер.

После этого финал Кубка Украины приняли 5 разных городов: дважды Харьков, Львов, Днепр, Запорожье и Тернополь.

В целом Киев в 18-й раз примет финальный поединок Кубка Украины.

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