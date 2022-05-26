Впервые в карьере разрабатываю план на бой, – Джошуа о подготовке к реваншу против Усика

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа сконцентрирован на предстоящем реванше против Александра Усика. Британец раскрыл детали своей подготовки.

Джошуа: Я готов к препятствиям на своем пути

Британский боксер рассказал о подготовке к реваншу против чемпиона в тяжелом весе Александра Усика. Джошуа разработал специальный план.

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Впервые в моей карьере я бы сказал, что специально разрабатываю план на бой. Во многом моя удача основывается на естественных способностях, но их оказалось недостаточно, поэтому сейчас я собираюсь испытать другую стратегию и посмотрю, как оно пойдет. Я планирую вернуться к основаниям и избавиться от этого парня,

– сказал британец.

Джошуа довольно нелегко принимает свои поражения, поэтому он сконцентрирован на том, чтобы вернуть чемпионские титулы.

"Я всегда говорил: "Кто я без поясов?" Даже сидя здесь, сейчас, я не чемпион. Даже когда я перенес этот удар (поражение от Руиса – 24 канал), он начал забирать мой статус чемпиона. Я больше не был чемпионом. Я готов к препятствиям на своем пути.

Нужно восстанавливаться, оставаться сильным и оставаться в игре даже если у тебя нет титулов. Даже прием этого удара – это лишь часть моей поездки", – рассказал Энтони.

Усик – Джошуа: детали предстоящего реванша