Впервые в истории: на зимней Олимпиаде выступил небинарный спортсмен – яркие фото
18 февраля 2022 , 20:17Читати новину українською
Американский фигурист Тимоти Ледюк вписал свое имя в историю Олимпийских игр. 31-летний спортсмен стал первым небинарным спортсменом, выступившим на зимней Олимпиаде.
Американец Тимоти Ледюк не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Кроме того, Ледюк является открытым геем, сообщает 24 канал.
Смотрите также Китайская пара фигуристов очаровала выступлением на Олимпиаде и установила рекорд: впечатляющее видео
Ледюк выступает в соревнованиях спортивных пар вместе Эшли Кейн-Гриббл. Они прошли в произвольную программу, однако на медали, вероятно, не будут претендовать. Американский дуэт получил от судей оценку 74,13 балла. Произвольная программа запланирована на 19 февраля.
Тимоти Ледюк с партнершей / Фото Getty Images
- Для американца это первое выступление на Олимпиаде в карьере.
- Ледюк – 2-кратный чемпион США в парном фигурном катании (2019 и 2022 годы).