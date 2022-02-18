Впервые в истории: на зимней Олимпиаде выступил небинарный спортсмен – яркие фото

Американский фигурист Тимоти Ледюк вписал свое имя в историю Олимпийских игр. 31-летний спортсмен стал первым небинарным спортсменом, выступившим на зимней Олимпиаде.

Американец Тимоти Ледюк не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Кроме того, Ледюк является открытым геем, сообщает 24 канал.

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Ледюк выступает в соревнованиях спортивных пар вместе Эшли Кейн-Гриббл. Они прошли в произвольную программу, однако на медали, вероятно, не будут претендовать. Американский дуэт получил от судей оценку 74,13 балла. Произвольная программа запланирована на 19 февраля.



Тимоти Ледюк с партнершей / Фото Getty Images

Для американца это первое выступление на Олимпиаде в карьере.

Ледюк – 2-кратный чемпион США в парном фигурном катании (2019 и 2022 годы).

Небинарные люди – те, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом. В то же время Ледюк является открытым геем. Тимоти стал первым открытым геем-спортсменом, выигравшим золото в парных соревнованиях США в 2019 году. Ранее Ледюк стал первым небинарным спортсменом, выигравшим чемпионат Соединенных Штатов по любой дисциплине.